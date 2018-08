Paraná precisa resgatar políticas de incentivo, diz João Arruda

“Vamos voltar a trocar impostos por empregos”

O Paraná precisa resgatar as políticas de incentivo aos pequenos empreendedores, que são os principais geradores de empregos. É necessário também estimular a contratação de jovens nas empresas, “no chamado primeiro emprego”. As afirmações são do candidato do MDB ao Governo do Estado, João Arruda, ao participar na manhã desta sexta-feira (17), da sabatina da Universidade Positivo, em Curitiba.

“Precisamos retomar a tradição de incentivos aos micros e pequenos empreendedores, marca do Governo do PMDB no Paraná”, ressaltou João Arruda. “Vamos voltar a trocar impostos por empregos”, ressaltou o candidato, no evento promovido pelos centros acadêmicos dos cursos de Jornalismo e Direito.

João Arruda lembrou que pesquisa recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontou que entre os estados do Sul do Brasil, o Paraná lidera o ranking de desempregados, com 8,3%. “Essa taxa é alta principalmente entre os jovens”, frisou.

Nós podemos mudar o Paraná e fazer um grande governo; é preciso fazer o básico”

O candidato também abordou o endividamento dos paranaenses, que chega perto de 90%, contra uma média nacional de 60%. Entre causas, afirmou, estão o aumento das tarifas de água e luz, além da alta dos impostos, fatores que contribuíram para este quadro que assola a população.

“Nós podemos mudar o Paraná e fazer um grande governo”, ressaltou João Arruda, reforçando que não irá fazer promessas que não são viáveis durante a campanha eleitoral. “É preciso fazer o básico”, disse.

Contexto –A sabatina com os candidatos ao Governo do Estado, integra a programação do Meetcom 2018, circuito de palestras e atividades que este ano debate a Comunicação Política e as Eleições 2018. Entre os entrevistadores a jornalista da Gazeta do Povo e professora de Jornalismo, Katia Brembatti, a presidente do Centro Acadêmico de Jornalismo, Ana Tereza May, a estudante de Publicidade, Ana Julia Hofmeister, e o estudante de Jornalismo, Mateus Gripp.

A sabatina com João Arruda abordou temas como segurança, saúde e educação. O candidato do MDB fez uma breve apresentação de sua trajetória política e seu plano de governo. “Não sou candidato de propostas mirabolantes” enfatizou.

“No dia 7 de outubro, o eleitor paranaense terá uma grande oportunidade de definir se quer a continuação do Governo de Beto Richa ou se quer mudança”, ressaltou. Na segurança, ele adiantou que é preciso dar sequência às obras que estão paradas ou até mesmo em andamento, antes de iniciar novos projetos (Foto: Eduardo Matysiak).