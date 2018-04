Paraná promove curso inédito para policiais mulheres

Civil, Militar e demais instituições de segurança pública

O Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) ministrará o I Curso de Operações Policiais (Cop) Feminino, destinado a servidoras da Polícia Civil, Militar do Paraná e demais instituições de segurança pública do Brasil. As inscrições terão início no dia 7 de maio e irão até o dia 18 do mesmo mês, por meio do Formulário Específico disponível no site da Escola Superior de Polícia Civil (ESPC). Essa é a primeira vez que uma unidade de operações especiais promove um curso desta natureza no cenário nacional.

As candidatas inscritas deverão se apresentar na sede do Cope no dia 24 de maio, às 8 horas da manhã, para o processo seletivo. Na ocasião, serão feitos exames e testes preliminares, todos de caráter eliminatório, entre eles: exame de saúde, teste de aptidão física, pró-eficiência de tiro e entrevista.

Ao todo, 24 vagas serão ofertadas para as servidoras. Quatro delas destinam-se a policiais que integram o quadro corporativo do Cope, oito para agentes de todo Departamento da Polícia Civil (DPC) do Paraná, quatro para policiais militares e outras oito destinam-se a outros órgãos e demais instituições convidadas.

Ao final do processo seletivo, serão divulgados os nomes das candidatas consideradas aptas e melhor classificadas, sendo nesta ordem automaticamente das matriculadas no curso. Caso haja empate entre as concorrentes, os critérios de desempate seguirão a ordem de maior pontuação em teste de tiro, seguido de maior pontuação em teste de aptidão e, por fim, a servidora que tem maior tempo de serviço na atividade policial ou forças armadas.

“O objetivo do curso é qualificar as policiais em perspectivas físicas, táticas, psicológicas e intelectuais para atuarem, de forma eficaz, em situações de alto risco”, disse o delegado-titular do Cope, Rodrigo Brown. Segundo ele, o conteúdo das aulas terá como base noções éticas, técnicas e legais, com a utilização e demonstração de táticas internacionais utilizadas em unidades de operações especiais.

O delegado ressalta que a candidata integrante do quadro funcional da Polícia Civil do Paraná que conseguir concluir o I Cop Feminino 2018, poderá, caso haja interesse, ser requisitada para integrar o efetivo do Cope.

O curso terá início no dia 28 de maio, com encerramento previsto para o dia 8 de junho – podendo ser modificado, para mais ou menos, de acordo com as necessidades do serviço público.