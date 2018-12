Paraná tem o melhor saldo de empregos desde 2012

Aumento de 280% em relação a novembro de 2017

O Paraná gerou 5.450 novos postos formais de trabalho no mês de novembro. Esse saldo é o melhor para o mês desde 2012, e representa um aumento de 280% em relação a novembro de 2017.

Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e foram divulgados nesta quinta-feira (20/12) pelo Ministério do Trabalho. O Brasil registrou um saldo positivo de 58.664 novas vagas.

O economista Alexandre Chaves, do Observatório do Trabalho da Secretaria Especial do Trabalho e Relações com a Comunidade, ressalta que 90% das vagas criadas no Paraná são oriundas do comércio (4.869).

No acumulado do ano (janeiro a novembro), foram abertos 67.004 novos postos de trabalho no Estado. Esse resultado coloca o Paraná em terceiro lugar no ranking nacional, atrás somente de São Paulo e Minas Gerais.

ALAVANCA – Para Paulo Rossi, secretário Especial do Trabalho e Relações com a Comunidade, os investimentos feitos pelo Estado estão ajudando a alavancar a economia do Paraná e os números reforçam o compromisso do governo na geração de empregos.

“Com uma gestão eficiente e investimentos em obras e infraestrutura, o Governo do Paraná conquistou a credibilidade do setor produtivo, estreitando o relacionamento que demonstra o respeito à população paranaense”.