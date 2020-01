Paranaense é o único brasileiro entre as motos do Rally Dakar

Piloto da Pro Tork encara principal prova off road do mundo

Considerado idoso pela legislação, Lincoln Berrocal (fotos) está dando uma amostra de jovialidade ao mundo. O paranaense de 61 anos, patrocinado pela Pro Tork, segue firme no rally Dakar, a principal prova off road do globo, onde é o único brasileiro a acelerar nas motos.

O evento teve início em 5 de janeiro e segue até o dia 17, na Arábia Saudita.

Essa será sua segunda participação na competição e a missão é clara: completar todo o desafio, cumprindo cada uma de suas etapas. Assim, está encarando cerca de oito mil quilômetros de percurso, sendo mais de cinco mil na areia e com dunas de até 200 metros de altura. Além do roteiro, outra pimenta dessa receita é a temperatura, com sensação térmica variando de -20ºC a mais de 40ºC em um só dia.

Para Lincoln, o Oriente Médio está sendo desafiador. “Não esperava tantas dificuldades, que inclusive estão deixando vários pilotos pelo caminho. Só posso imaginar o restante do rali com ainda mais pedreiras do que já tivemos. Meu objetivo é chegar ao final, representando dignamente meu país e agradecendo ao patrocínio da Pro Tork, que sempre acreditou em mim”, destaca o empresário e atleta amador.

Falando em obstáculos, o brasileiro precisou enfrentar um grande na prova de ontem. Em meio ao deserto, o mousse (uma espécie de borracha interna do pneu) de sua roda traseira se esfacelou. Além do risco de queda, Berrocal teve de administrar a situação e percorrer o restante do itinerário literalmente no aro. Mesmo assim, cruzou a linha de chegada e garantiu a 102ª posição da etapa, mantendo o 79º lugar na classificação geral. Nada mal para o mais velho entre os 147 inscritos nas motos.

Próximas etapas

Até aqui foram sete encontros, partindo de Jida (no litoral oeste, divisa com o Mar Vermelho) até Wadi Al-Dawasir, percorrendo mais de 4,5 mil quilômetros. Ontem um acidente vitimou Paulo Gonçalves, piloto português multicampeão de motocicletas, fato que levou a organização a cancelar a disputa da categoria desta segunda-feira. Assim, em memória ao competidor, uma das 12 etapas não será realizada.

Nesta quarta-feira os participantes irão de Wadi Al-Dawasir até Haradh, a 170 quilômetros da fronteira com o Catar, totalizando 891 quilômetros de trechos cronometrados e de deslocamento. Será a parte mais extensa da 42ª edição do evento. Depois, passam por Shubayatah, Haradh e encerram o desafio em Qiddiya, distrito dentro da capital Riad, na sexta-feira.

Ao todo, 351 veículos integram a prova, representando 53 nações. O Dakar surgiu em 1979 e, em sua primeira fase, desbravou Europa e África. Na sequência, de 2009 a 2019, ocorreu na América do Sul e agora inicia seu terceiro estágio, percorrendo pela primeira vez exclusivamente um país do Oriente Médio, a Arábia Saudita.