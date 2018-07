Parapente cai e fere dois em Ribeirão Claro neste domingo

Piloto está internado na Santa Casa de Ourinhos (SP)

Um parapente teve queda em torno de 11h45m deste domingo, dia 29, nas proximidades do Morro do Gavião, local turístico em Ribeirão Claro.Dois homens estavam na aeronave e um deles,o sargento da Polícia Militar de Bauru(SP), Reginaldo Mendonça, está internado na Santa Casa de Ourinhos(SP) em situação grave, com suspeita de traumatismo craniano.

Era ele, conhecido como Jacaré, quem pilotava o paraglider (em inglês) e também teve fraturas no fêmur e quadril. O médico que o assiste é João Paulo Bermudes.

Dois helicópteros auxiliaram o resgate.

Não se sabe ainda o motivo do acidente.

O Corpo de Bombeiros e o SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) atenderam a ocorrência.

O parapente é semelhante a um paraquedas, pois também tem uma estrutura flexível e o utilizador está suspenso.É uma aeronave planadora não motorizada, pois ao invés de cair, ele voa, assim como uma asa-delta ou um planador.

O voo de parapente é uma modalidade de voo livre que pode ser praticado tanto para recreação quanto para competição, sendo considerado um esporte radical.

Enquanto o paraquedista se limita passivamente a diminuir os riscos de uma aterragem violenta, o parapentista tem um voo dinâmico, onde o piloto pode controlar a sua direção e, em circunstâncias favoráveis de correntes de ar ascendentes, a sua descida, podendo manter-se a voar por períodos longos.Denomina-se paramotor o parapente no qual um motor é empregado para propelir o piloto.