Ideia é ampliar e consolidar ação conjunta com instituição



O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) afirmou nesta quarta-feira (10) que a Assembleia Legislativa vai ampliar a parceria com a AMP (Associação dos Municípios do Paraná) para fortalecer as prefeituras e garantir recursos para obras e investimentos. O Primeiro secretário parabenizou a posse da nova diretoria que será presidida pelo prefeito de Jesuítas, Junior Weiller (MDB) e pelo vice-presidente, o prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar dos Santos (PSD).

“Com muita unidade, diálogo e parceria forte com o governador Carlos Massa Ratinho Junior, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e a Assembleia, vamos construir a melhor solução para os municípios do Paraná”, disse.

Romanelli reforçou a importância do trabalho da AMP na representação dos pequenos e médios municípios. “É uma das associações mais ativas do Brasil, que sempre encabeçou as importantes lutas em favor das cidades paranaenses. Tenho confiança e estou à disposição da gestão encabeçada pelo prefeito Junior Weiller e pelo meu grande amigo, prefeito Edimar Santos”.



DIRETORIA – Junior Weiller substitui o ex-prefeito de Pérola, Darlan Scalco (PSDB), para mandato de dois anos à frente da entidade que reúne as 399 cidades do Estado. A diretoria tem 75 integrantes e assumiu o compromisso de ampliar a luta em defesa do movimento municipalista paranaense.

O novo presidente afirmou que quer intensificar o trabalho em defesa das prefeituras e ampliar o diálogo com todos os gestores municipais. Disse ainda que pretende visitar todas as regiões do Estado para se aproximar mais dos p

Com unidade, diálogo e parceria forte com o governador Carlos Massa Ratinho Junior, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e a Assembleia, vamos construir a melhor solução para os municípios do Paraná”

“Vamos trabalhar muito, com um diálogo franco e aberto com todos os prefeitos e prefeitas. O momento que vivemos é diferenciado. Estamos enfrentando uma pandemia sem precedentes. Mas estaremos alinhados com o Governo do Estado, buscando soluções que amenizem os problemas causados por esta pandemia, que ceifou as vidas de irmãos paranaenses”, comentou.

Júnior Weiller agradeceu a Edimar Santos pela sua decisão de abrir mão da candidatura em favor da composição e a todos os prefeitos que compreenderam o momento e se uniram. “Conto com o apoio do Edimar e de todos os prefeitos da diretoria para que possamos construir municípios cada vez mais fortes”, disse.

O primeiro vice-presidente da AMP, Edimar dos Santos, destacou as lutas empreendidas pela AMP e conquistas como o pagamento de recursos relativos à Lei Kandir não teriam sido possíveis.

“Agradeço ainda a todos os prefeitos e prefeitas que estiveram comigo quando fui candidato. A união que fizemos foi importante para manter a unidade do movimento. Tenha a certeza, Junior, de ter em mim um grande parceiro de lutas, em defesa do municipalismo”.