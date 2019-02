Parceria da Pro Tork segue com Copa Paraná

Inscrição gratuita para quem usa a marca

A Copa Paraná nas modalidades de Motocross e Velocross terá o patrocínio da Pro Tork pelo sexto ano consecutivo. Além de investir em grandes eventos nacionais, a empresa, que é considerada a maior fábrica de motopeças da América Latina, faz questão de apoiar o esporte no estado onde está sediada.

E não é apenas o campeonato que sai ganhando, a Pro Tork ainda oferece um grande suporte aos atletas, através da inscrição subsidiada. Quem utilizar os equipamentos da marca, pode se inscrever de graça. O regulamento completo está disponível no site: copaparana.com.br.

Segundo o organizador da competição, Fábio de Lucena, o patrocínio é de extrema importância. “A parceria vem dando certo, promovendo o desenvolvimento do motociclismo no Paraná. Somos muitos gratos por todo o suporte que recebemos, graças a ele conseguimos fazer eventos de qualidade”, destaca.

E o primeiro desafio do ano será neste fim de semana, dias 9 e 10. Na ocasião, será realizada a abertura do Motocross, na tradicional pista Toca do Lagarto, em Arapoti. No sábado, os treinos começam às 14 horas. Já no domingo, eles são retomados às 9 horas e as provas iniciam a partir das 11 horas. A entrada é franca.