Parceria Fomento Paraná e prefeitura de Wenceslau Braz beneficia mais de 70 microempresários

Mais de 70 empreendedores de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná, foram beneficiados com financiamentos de microcrédito para investir em seus negócios em 2017. Foram liberados cerca de R$ 800 mil na parceria entre a prefeitura do município e a Fomento Paraná, instituição financeira do Governo do Estado.

Para ter acesso aos financiamentos em Wenceslau Braz é preciso procurar o agente de crédito Christopher Stefaniack, na Agência do Trabalhador. O agente é responsável por informar e orientar os empresários e outros profissionais sobre a documentação necessária e também encaminha e faz o acompanhamento do processo até a liberação do crédito.

Para o prefeito, Paulo Leonar, os recursos da Fomento Paraná representam um reforço a toda classe empreendedora do município no ano de pior crise econômica do país na última década. “Sabíamos que este ano o comércio e as empresas de Wenceslau Braz precisariam de ajuda, porque o cenário de crise econômica nacional é devastador. Essas linhas de crédito que agora estão facilmente ao alcance dos nossos empreendedores têm sido um reforço primordial, dando capacidade de investimento em um ano de lucros reduzidos”, avalia Leonar.

Os financiamentos de microcrédito permitem que empreendedores pessoa física contratem créditos de até R$ 10 mil para iniciar ou ampliar uma atividade produtiva. Quando o empreendedor já formalizou a atividade e possui CNPJ, como MEI ou EIRELI, é possível financiar até R$ 20 mil.

A aprovação dos financiamentos depende da análise da proposta e da capacidade de pagamento do solicitante, mas, em geral, o recurso fica disponível em menos de um mês. O pagamento pode ser feito em até 36 meses.

FUNILARIA — Josinei Domingos, proprietário da empresa Domingos Funilaria, instalada no município há 18 anos, foi um dos beneficiados. Ele precisava adquirir um equipamento para produção e mistura de tintas e solicitou um crédito de R$ 20 mil, que foi aprovado.

Com a nova máquina, agora Domingos consegue produzir e fazer a mistura de tintas em sua própria oficina, para uso próprio, e também para terceiros atendendo outras oficinas da região. Com isso pode crescer e gerar mais emprego e renda.

KENKO MED — O empresário Gilberto Akira Yvamoto é outro empreendedor atendido pela Fomento Paraná em Wenceslau Braz. A empresa Kenko Med atua há mais de 8 anos com produtos ortopédicos, massagens, produtos naturais e outros.

Ao tomar conhecimento das linhas de crédito da Fomento Paraná, ele procurou saber se a empresa dele se enquadrava e já firmou dois contratos para capital de giro, estoque e também fez investimentos para atender melhor a clientela da empresa.

Yvamoto disse que esta parceria da prefeitura com a Fomento Paraná é um excelente apoio aos pequenos empresários, sem burocracia, sem juros abusivos, com atendimento diferenciado. “Realmente é visto a necessidade do empresário para poder crescer e expandir. Muitas vezes falta só um pequeno empurrão e os demais bancos não enxergam isso nos empresários”, afirmou Yvamoto.

MICROCRÉDITO — A Fomento Paraná contratou mais de R$ 240 milhões em operações de microcrédito desde 2011. São pouco mais de 24 mil contratos que beneficiam empreendedores da indústria, do comércio e do setor de serviços em todas as regiões do estado.

O acesso ao microcrédito se dá por meio dos agentes de crédito que atuam nos municípios, nas salas do empreendedor, agências do trabalhador, associações comerciais e empresariais, entre outras entidades.