Parceria Lar do Menor Siqueirense e CRAS produz resultados

Saúde, lazer, esporte, educação e cultura

Desde 2014, o Lar do Menor Siqueirense desenvolve junto ao CRAS ( Centro de Referência de Assistência Social ) uma parceria positiva. Através de sua equipe técnica, formada pela diretora Vanessa Bassani Marques de Góes, Assistente Social Xênia Quiqueto e Psicólogas Rosane Aguiar e Mônica Carvalho, tem tentado trazer a entidade meios de garantir o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para as crianças da faixa etária atendida e ampliar o trabalho de orientação e prevenção nos mais variados temas.

Assim, as crianças e adolescentes conquistam condições de proteção social e garantia de seus direitos.

Com essa postura, a entidade oferece às crianças atendidas a oportunidade de se envolverem em oficinas voltadas para o lazer, esporte, educação e cultura, de forma que complemente o trabalho realizado na escola, família e Lar, cooperando de forma expressiva no seu bom desenvolvimento físico e intelectual.

A equipe técnica do CRAS presta ainda atendimento psicológico individual a todos os menores abrigados na Casa Lar do Menor ( 3ª e 4ª feiras ) e na entidade também realiza mensalmente o grupo de convivência com os adolescentes do ensino fundamental. Isso faz com que o trabalho dentro da instituição tenha resultado efetivamente transformador.

Para Roseli Almeida diretora do Lar do Menor Siqueirense, contar com o apoio da equipe do CRAS é um “privilégio para o Lar do Menor, visto que estar no respaldo de uma equipe competente e de qualidade profissional como essa, nos dá segurança naquilo que realizamos e o mais importante nos faz acreditar que mudanças são possíveis e sonhar com um mundo melhor e mais justo para as crianças e adolescentes, principalmente de nosso Município é fundamental para um futuro promissor”.