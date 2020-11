Paróco platinense anuncia fim do projeto Geladeira Solidária

Vandalismo, desrespeito, falta de solidariedade e ignorância motivaram decisão

O Padre José Antônio Pereira de Campos (foto), pároco da Paróquia Santo Antônio de Pádua, por conta de uma série de infortúnios ocorridos com a Geladeira Solidária divulgou a seguinte Nota de Esclarecimento:

“Venho através destas linhas comunicar a desativação da Geladeira Solidária instalada na Av. Oliveira Motta nas cercanias da paróquia Santo Antônio de Pádua.

Tal decisão encontra respaldo na colaboração de nossa liderança católica que, depois de profunda e séria reflexão, chegou à conclusão que, infelizmente a geladeira não está cumprindo seu principal objetivo que é servir aos que realmente precisam, pois das marmitas que chegam pouquíssimas sobram para eles, haja vista que as pessoas levam três, quatro ou até mais marmitas de uma única vez e desacatam os agentes de pastorais que ali estão para cuidar a fim de que não exista atitudes desta natureza.

Comunico que já estamos, enquanto paróquia, em tratativas com as autoridades municipais e membros de uma entidade social objetivando TRANSFERIR a geladeira para um local onde, com a graça de Deus, as pessoas realmente necessitadas serão atendidas com profissionalismo. Assim que chegarmos a um consenso, comunicaremos o endereço do novo local onde será instalada a geladeira.

Aos doadores dos alimentos manifesto minha profunda gratidão e peço que, tão logo tomem conhecimento onde ficará a geladeira, continuem realizando sua generosa e abençoadíssima doação.

Aos que realmente necessitam deixo aqui minha palavra de compromisso de que, o mais rápido possível, a geladeira estará pronta para atendê-los em local apropriado e de modo mais justo e correto. Paz e bem”.

