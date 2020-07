Paróquia de Andirá promove Drive Thru com crianças

Entrega de material didático de campanha foi feita em carros

A Infância e Adolescência Missionárias da Paróquia São Sebastião de Andirá promoveu neste sábado, dia 18, o primeiro Drive Thru do grupo (fotos) , visando disponibilizar os materiais da campanha “Presenteie um amigo e juntos presenteamos a obra”.

No kit que receberam havia um livrinho de atividades e doces como mimo para as crianças “adoçarem a vida” nesse período de pandemia. Além disso, também ganharam um Ovo de Páscoa, que não pode ser entregue antes devido a Covid-19 e que foi fabricado pelo Grupo Católico de Jovens (GCJ) através do projeto Páscoa Solidária.