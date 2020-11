Paróquia platinense inova com Panetone do Menino Jesus

O gostoso alimento natalino terá 500 gramas com frutas cristalizadas

O Pároco Padre José Antônio Pereira de Campos (foto) lidera a produção de uma novidade em Santo Antônio da Platina.

Em função da pandemia da Covid-19, a Paróquia Santo Antônio de Pádua (centro da cidade) terá o Panetone do Menino Jesus, uma guloseima de meio quilo que já está sendo comercializada.

A par da evangelização, integrantes do Movimento do Cursilho de Cristandade, várias pastorais e mesmo algumas capelas se uniram na iniciativa, cuja renda será revertida às obras sociais.

Antes de serem entregues aos fiéis por dez reais a unidade, serão abençoados ao final da celebração da missa das 18 horas do dia 13 de dezembro, um domingo. Todos poderão comprar os tíquetes a partir do dia 14 (segunda-feira) até dia 23 de dezembro no Escritório Paroquial, ao lado da Matriz

No domingo, dia 20, os panetones de frutas cristalizada e passas (não haverá de chocolate) poderão ser adquiridos na quadra da paróquia, na rua Coronel Joaquim Rodrigues do Prado, somente das 8h30m até onze horas.