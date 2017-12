Paróquia Santa Filomena comemora quatro anos

Amanhã tem celebração de missa e show com cantor Leandro Santos

A Santa Filomena com Igreja Matriz localizada na Vila Claro está em período de festas também pelo aniversário da nova comunidade que foi elevada à Paróquia um ano depois da saída dos Freis Capuchinhos de Santo Antônio da Platina e a divisão da cidade em quatro comunidades católicas.

O Pároco, Padre Rubens Lopes Coelho, muito dinâmico e a cada dia mais envolvendo as comunidades locais, está convidando para as comemorações.

Dia 21, nesta quinta-feira, às 19h30, na Matriz, acontece a celebração da Missa Solene em Ação de Graças pelos quatro anos de atividades e, em seguida, show musical com o cantor católico platinense Leandro Santos, como parte das comemorações da Paróquia.

No dia 24 de dezembro, domingo, às 20h, Missa da Noite de Natal do Senhor Jesus Cristo. Dia 25, segunda-feira, às 9h, Missa de Natal na Capela da comunidade da Vila Rica, quando estarão participando também as comunidades do Altvater e Vitória Régia. Às 19h30, Missa de Natal na Matriz, na Vila Claro, com a participação das comunidades de Bela Vista e São Paulo Apóstolo.

A Paróquia Santa Filomena atende as seguintes comunidades rurais: São Roque, São João Ribeirão Bonito, Água Branca; e, as comunidades da Cidade: Conjunto Vitória Régia, Vila Rica, Jardim Altvater, Conjunto Luiz Gionannetti, Jardim Bela Vista e Vila Claro. Padre Rubens tem como auxiliar nas programações da Paróquia, o Diácono Permanente João Batista Vilas Boas.

Ao falar com a reportagem do npdiario o Pároco deixou sua mensagem aos paroquianos e platinenses de um modo em geral:

Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Na alegria e na esperança do Nascimento do Salvador Jesus Cristo, estamos encerrando mais um ano de serviço pastoral em Comunidade Paroquial.

É tempo de luz, perdão e paz; tempo em que a Família se reuni na confraternização e na oração em comum. A Paróquia Santa Filomena juntamente com os Conselhos de Pastoral e Econômico quer agradecer a Deus pelos quatro anos de evangelização; formando uma Igreja em saída, indo ao encontro das pessoas afastadas, formandos e celebrando a vida dos leigos e leigas na sociedade e na comunidade.

Neste Ano Nacional do Laicato convido a todos os fiéis batizados a assumirem o seu compromisso de fé madura. Não tenhamos medo de servir na vinha do Senhor. Deus chama a cada um com seus carismas, dons e talentos. “Aquele que permanece em mim, como eu nele, essa dá muito fruto; pois sem mim, nada podeis fazer” (Jo 15,5).

Venho através deste espaço que o npdiario me concede, convidar a todos a participarem da Santa Missa em Ação de Graças dos quatro anos da Paróquia, que será no dia 21/12, quinta-feira às 19h30min, Igreja Paroquial Santa Filomena, na Vila Claro.Agradeço a todos os paroquianos e o povo Platinense pela participação e alegria de ser uma Igreja do Cristo Ressuscitado.Que neste Natal a Sagrada Família de Nazaré e Santa Filomena abençoe e ilumine o caminho de todos para o ano de 2018. É o desejo do Pároco Padre Rubens Lopes Coelho”.

Texto: Fábio Galhardi/Fotos: Divulgação