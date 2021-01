Entrega será no dia sete de fevereiro no escritório

A Paróquia Santa Filomena promoverá a 1.ª Batata Recheada visando a construção da Casa e Escritório Paroquial, uma obra que envolve todas as Pastorais e movimentos que compõem a Comunidade pela liderança do padre Marcelo Gonçalves Mendes (foto) .

O valor dserá de R$ 10,00, com o sabor de Strognoff de Frango e a entrega ocorrerá no dia sete de fevereiro das 16 às 20h30m no Salão Paroquial da Santa Filomena, na Rua Munhoz da Rocha, n.º 516, Vila Claro.

Para adquirir as Batatas Recheadas devem ser procurados os coordenadores de pastorais e também no Escritório Paroquial (Atendimento no horário Comercial).

Mais informações no telefone: (43) 3534-2444.