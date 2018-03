Paróquia São José completa cinco anos de fundação

Data festiva marcada por atos religiosos e festival de prêmios

Até o dia 19 de deste mês a Paróquia São José (fotos) está em festa com as comemorações do Padroeiro e cinco anos de existência. À frente dos trabalhos está o Pároco Padre Osvaldo José dos Santos (foto) auxiliado pelo Conselho da comunidade que envolve capelas urbanas e rurais daquela região do Município.Foi fundada em 19 de março de 2013, com Igreja Matriz localizada na Rua Jasmim, nº 30, no Jardim Colorado, em Santo Antônio da Platina

Os festejos estão divididos em duas partes, a espiritual e a social. Entre os dias 9 e 17 vem ocorrendo a Novena de São José, às 19h30, na Matriz. No domingo, dia 11, às 10h foi celebrada Santa Missa com liturgia Sertaneja, uma tradição que a Igreja mantém com músicas em ritmo sertanejo e decoração e objetos do campo que abrilhantam o ato celebrativo. No mesmo domingo foi servido almoço por adesão, no salão de festas da Paróquia, tendo no cardápio o porco no tacho e pratos tradicionais que o acompanham. E, na parte da tarde, aconteceu o leilão de gados e de prendas, ambas as atividades foram bem participativas e as pessoas aprovaram a dedicação dos organizadores.

Neste sábado, dia 17, também às 19h30, a o último dia da Novena de São José seguida de Santa Missa. Às 20h30 tem início novamente a festa com barracas comercializando diversas guloseimas salgadas e doces; brinquedos e muita diversão. A parte musical terá a apresentação da dupla conhecida na cidade e região Hélio e Zé da Viola e seus convidados. Aliás, o padre Osvaldo faz uma apresentação já que tem talento para a música e os fiéis tem aprovado sua performance nas horas de entretenimento com a comunidade. Por determinação da Diocese de Jacarezinho, todas as comunidades católicas do Norte Pioneiro não devem comercializar bebida alcoólica em suas festas religiosas.

No domingo, dia 18, duas Missas estão programadas para a parte da manhã, às 8h e, às 10h, esta com as crianças na Matriz do Colorado. Às 11h30 serão vendidos e entregues frango e leitoa assados. Às 14h prossegue a festa e, às 16h tem início o esperado Festival de Prêmios, com quatro rodadas. Os vencedores da primeira e segunda rodada ganham R$ 500, cada um. Na cartela da terceira rodada o prêmio é de R$ 2 mil reais. E, na quarta rodada, a cartela cheia dará direito do vencedor ou vencedores, de levar para a casa uma Moto 125cc 0km.

A Paróquia São José atende as Capelas urbanas e bairros de Santa Terezinha, Cristo Rei, Santa Rita de Cássia, Santa Crescência e o Hospital Regional. As Capelas da zona rural atendidas pela Paróquia são da Fazenda Nelore Beka, Fazenda São Sebastião do Paraíso, Fazenda Damisa, Platina, Pedra Branca, Menino Jesus e Conselheiro Zacarias.