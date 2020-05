Parque do Trevo: mais segurança e bem-estar à população de Tomazina

Obras de terraplenagem começaram nesta terça-feira

A prefeitura de Tomazina iniciou na terça-feira, dia 26, as obras de terraplenagem do Parque do Trevo, a previsão é que sejam concluídas em dois meses. Com investimentos estimados em R$ 100 mil, esta é a primeira etapa do projeto que prevê ainda, na segunda fase, pista de caminhada, bosque, academia ao ar livre e iluminação.

Com emenda do ex-deputado federal João Arruda, as obras da segunda etapa terão investimentos de R$ 518,3 mil e já foi licitado. Além de contar com uma área de lazer, o Parque ainda vai melhorar a visão de quem passa de carro e dar mais segurança aos pedestres que cruzam a rodovia reduzindo, assim, acidentes.

O terreno onde o Parque será construído tem mais de 23 mil metros quadrados e uma parte dele foi adquirida pela administração municipal com investimentos de mais de R$ 556 mil.

O planejamento inclui ainda a construção de uma passarela, ligando o Parque ao Bairro Alto, cruzando a rodovia PR – 272.

Uma cidade turística precisa ser bonita e bem cuidada, e é o que estamos fazendo com o objetivo principal de gerar empregos para nossa gente”

Veja fotos abaixo: