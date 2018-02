Passa bem Platinense que quase amputou mão com rojão

Teve que ser operado em hospital

Vagner Gomes Ribeiro ainda não recebeu alta do Hospital Nossa Senhora da Saúde, até este final de semana, em Santo Antônio da Platina.

No final da tarde de quinta-feira, dia primeiro, no sítio São Joaquim, na zona rural, acabou machucando a mão e e joelho esquerdos quando manipulava fogos de artifício. A bomba acabou estourando atingindo seu corpo.

O corpo de bombeiros prestou os primeiros socorros e o encaminhou ao PS.

O médico Luis Henrique Bastos Mendes fez a operação na vítima no Centro Cirúrgico e o paciente se encontra estável, na enfermaria, sem risco de morte.