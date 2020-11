Passe este final de semana com tudo de bom na Cabana do Lago

Entrada às 16 horas de sexta e saída às 17 horas de domingo com hospedagem de frente para os lagos, refeições inclusas com direito a todas as opções de lazer: tirolesa, pedalinho, caiaque, boia na represa, boia cross, pescaria esportiva, piscina de verão, piscina coberta, sauna úmida, sauna seca, quadra poliesportiva, passeio a cavalo, visita aos animais da fazenda e muito mais.