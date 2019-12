Passe o Réveillon em grande estilo e alegria na Cabana do Lago

Inicie 2020 com gente bonita e ambiente exclusivo

A organização da Cabana do Lago preparou uma linda festa para receber 2020 nesta terça-feira, dia 31.

Ceia + Festa da Virada.

O Norte Pioneiro vai comemorar o Ano Novo num ambiente seguro, agradável, climatizado, de bom gosto, uma vista deslumbrante e com tudo o que um réveillon pode oferecer de melhor. Fica no KM 59 da BR-153, a 14 KM de Santo Antônio da Platina, no trecho entre Guapirama.

Das 21h45m às três horas.

Cardápio com receitas elaborados especialmente para a noite mais importante do ano. Mesa de frios e antepastos, deliciosa ceia com saladas, massas, assados, pratos quentes e sobremesas.

Ambiente exclusivo e familiar.

Banda 4.2 ,de Santo Antônio da Platina, fará a animação da noite e madrugada.

Cronograma: 9h45m início da ceia 0:00 Fogos e Brinde 0:10 início da Banda.

Reservas de mesas pelo whats 43 99977-1722 ou 99650-0461.

Bebidas: Drinks, caipirinhas, frisante, cervejas etc.

Queima de fogos de artifício de seis minutos.

Inicie 2020 em Grande Estilo, Vem para a Cabana.

Mais informações e Reservas de convites e mesas: (43) 99650-0461 e 99977-1722.