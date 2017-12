Passe o réveillon em grande estilo e alegria na Cabana do Lago

Jantar, fogos, música e descontração

A organização da Cabana do Lago preparou uma linda festa para receber 2018.O Norte Pioneiro vai comemorar o Ano Novo num ambiente seguro, agradável, climatizado, de bom gosto, uma vista deslumbrante e com tudo o que um réveillon pode oferecer de melhor. Fica no KM 59 da BR-153, a 14 KM de Santo Antônio da Platina, no trecho entre Guapirama.

Adulto: R$ 100,00;Crianças de três a 12 anos R$ 50,00 e de zero a três anos não paga.Das 21h30m às três horas.

Mesa de frios e antepastos, delicioso jantar com saladas, arroz sujinho, arroz com lentilhas,conghiglione de figo e damasco, Paleta de cordeiro ao pesto de Hortelã,Leitoa a pururuca da Cabana, Medalhão de Miggon com crosta de nozes e Badejo com espuma de limão.

Sobremesas:Gelado de coco com abacaxi,Ganache de Morangos e Panacota.

Mesa de Frutas.

Bebidas:drinks, caipirinhas,e frisante.

Queima de fogos de artifício de seis minutos.

Animação de Antenor e Banda e também DJ.

Outras bebidas como cerveja, por exemplo, serão cobradas à parte.

Mais informações e Reservas de convites e mesas: (43) 99191-9340 e 99977-1722.