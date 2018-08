Passeio Ciclístico dia 20 em Santo Antônio da Platina

Em comemoração ao aniversário do município

A prefeitura de Santo Antônio da Platina promoverá um “Passeio Ciclístico” em comemoração ao aniversário do município. A saída será em frente à Igreja Matriz, a partir das nove horas no dia 20 de agosto. Serão distribuídas camisetas para os 50 primeiros inscritos, premiação para bicicleta mais enfeitada, como também sorteios de brindes ao final do passeio.

As inscrições estão sendo feitas gratuitamente na Secretaria Municipal de Cultura e Esportes.As informações são do secretário municipal de Esportes, Marcos Gilmar Amaral.