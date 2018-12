Pastor do Norte Pioneiro será Chefe de Gabinete do governador Ratinho

Ele é amigo pessoal do político há 26 anos

O pastor da igreja Metodista Daniel Vilas Bias Rocha (foto) confirmou, neste sábado, dia 22, que será o Chefe do Gabinete do futuro governo estadual. Ele, que tem 37 anos e é amigo pessoal de Ratinho Junior há 26, afirmou que a situação na gestão é incipiente e que só após a conclusão da auditoria as ações vão se efetivar em todos os setores.”O governador pretende enxugar bastante a máquina”, comentou.

“Muitas coisas vão se ajustar e o governador certamente vai atender as demandas regionais”, declarou, ao ser questionado sobre um certo desconforto entre as lideranças políticas do Norte Pioneiro, que ainda não têm “representantes” da região na administração.

Daniel nasceu em Londrina, mas se considera de Santo Antônio da Platina, onde passou a infância e pré-adolescência, se casou com a platinense Gerusa, com quem tem três filhos, Davi, Danielzinho e Ana Laura.

É torcedor apaixonado do Atlético Paranaense.



Bacharel em Teologia pela Universidade Metodista de São Paulo e pós graduando em Direito Público com ênfase em Administração Pública pelo Instituto Damásio, estudou em Curitiba na mesma sala do atual deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli. O sogro do Chefe de gabinete, Valdir Domingos, foi vereador três vezes e presidente da câmara de Santo Antônio da Platina.

O teólogo, articulado e de espírito conciliador, trabalhou com o então deputado estadual Ratinho na Assembleia Legislativa de 2003 a 2006.

Estava trabalhando como pastor na Associação da Igreja Metodista em Foz do Iguaçu e traz em seu currículo uma extensa lista de atividades focadas em trabalhos de ação social em vários países.A relação inclui passagens no Reino Unido, em Manchester e Guersney, Paris na França, Cidade do Panamá, Nyahururu no Quênia, Zuriqui e Solothurn na Suíça, além da Havana em Cuba e Dubai nos Emirados Árabes.Curiosamente, no retorno ao Brasil numa dessas viagens, se encontrou com o jogador Neymar no interior do avião vindo da Europa. O atleta vinha passar férias no Brasil.

Daniel vai continuar com a atividade religiosa e será pastor em Fazenda Rio Grande, cidade da região metropolitana da Capital.

