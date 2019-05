Pastor recebe Título de Cidadão Honorário de Jacarezinho

Entrega acontecerá em sessão solene na sexta-feira

O Pastor Divino Aparecido Martins, Presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Jacarezinho, receberá nesta sexta-feira, dia 24, o Título de Cidadão Honorário do município de Jacarezinho. O Projeto de Decreto Legislativo 04/2018 foi aprovado por unanimidade e apresentado pelo vereador André de Sousa Melo (DEM).

“Ele realiza relevantes atuações nas áreas social e espiritual. Bem como o seu exemplo de altruísmo no exercício da missão ministerial são os fatores que justificam a apresentação desta honraria”, comenta o autor do projeto.

Divino Aparecido Martins (na foto, com a esposa Belinha) , nasceu na cidade de Cornélio Procópio. Em 1971 mudou-se para o Paraguai (com a esposa) para trabalhar na lavoura. Seu primeiro filho (Joabi Martins) nasceu no ano seguinte em terras paraguaias. O primeiro ponto de trabalho evangélico iniciou-se na própria casa.

Na ocasião, ele nem tinha intenção de virar Pastor, mas como outra pessoa não apareceu, acabou avocando para si a função e em 1974 deixou a lavoura para dedicar-se exclusivamente à vida altruísta.

Ainda no Paraguai, foi ordenado Presbítero na hierarquia assembleiana passando a ser Dirigente Auxiliar nas Congregações de Gleba 8, Santa Tereza e San Alberto. Naquela localidade, realizava cultos nas áreas urbana e rural. Uma vez por semana, se deslocava de bicicleta para realizar cultos em sítios. Quando chovia, a estrada ficava cheia de barro e ele tinha que carregar a bicicleta nas costas para voltar para a casa.

Em 1980, foi convocado a retornar ao Brasil. Nove anos mais tarde assumiu o Campo Ministerial de Primeiro de Maio e em seguida foi designado Pastor Presidente. Em março de 2008 chegou ao município de Jacarezinho.

Durante esses longos anos dedicados ao Ministério Evangélico, o Pastor Divino legou àqueles que estavam em seu campo de atuação o exemplo de honestidade, empatia, abnegação e, principalmente, deixando o resultado do seu trabalho para a divulgação do Evangelho de Jesus Cristo, com visíveis contribuições nas áreas social e espiritual.