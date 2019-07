Pavimentado prolongamento de avenida em Ibaiti

Prefeito entrega obra

O prefeito Dr. Antonely Carvalho entregou a pavimentação em pedra irregular e derrengam do prolongamento da Avenida Drª Fernandina Amaral Gentile, uma das mais extensas vias da cidade de Ibaiti.

A cerimônia de entrega da obra contou com a presença do vice-prefeito Ulisses Mingote, o presidente da Câmara Municipal, Sidinei Róbis de Oliveira, os vereadores, Antônio Carlos da Silva, André Zanineti de Matos, Cesar Augusto de Melo, Joel Azevedo, Fábio Maldonado Fadel, José Oscar Belão e Vera Lúcia Siqueira dos Santos, o secretário de Obras Viação e Serviços Urbanos, Antônio Vicenzi, o diretor do Departamento de Obras, Antônio Carlos Dônola, o presidente da OAB-Subseção de Ibaiti Geiel Heidgger Ferreira, autoridades e moradores do local.

A obra, no total de 5.000m2 iniciou no ano passado e foi concluída em junho de 2019. O investimento é de R$ 186.915,86 (cento e oitenta e seis mil e novecentos e quinze reais e oitenta e seis centavos) com recursos próprios do Município. Além da pavimentação em pedra irregular e realizado o aterro, compactação e drenagem na extremidade da via, também foram instalados meio-fio dos dois lados da rua e vários redutores de velocidade (lombadas) devidamente sinalizados para garantir mais segurança aos moradores.

“A pavimentação desta rua era uma reivindicação antiga dos moradores, que reclamavam das condições precárias de tráfego e dos transtornos provocados por poeira e lama”, disse o prefeito Dr. Antonely Carvalho.

A Rua Dr. Fernandina A. Gentile é uma das principais vias que liga o centro da cidade e responsável por desafogar o intenso trânsito de veículos no centro. Pela via também passam centenas de pedestres. Em 2018 as calçadas foram pavimentadas o que trouxe maior comodidade e segurança às pessoas que fazem uso da via diariamente.

“Esse era um compromisso firmado por mim e pelo vice-prefeito Ulisses Mingote ainda durante a campanha em 2016 junto aos moradores dos bairros cortados pela Avenida Drª Fernandina. Temos orgulho de honrarmos com nossa palavra e compromisso firmado com a população é dever a ser cumprido. A Prefeitura tem investido na pavimentação de ruas, facilitando o deslocamento de moradores e usuários. A pavimentação em vias além de trazer mais qualidade de vida aos cidadãos, valoriza o lugar onde se vive”, concluiu.