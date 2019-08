PEC de Luísa Canziani dá autonomia às universidades federais (vídeo)

Protocolou sua primeira PEC

A deputada federal Luísa Canziani (PTB-PR), que visitou o npdiario nesta quinta-feira, dia primeiro, em Santo Antônio da Platina (fotos) , protocolou sua primeira Proposta de Emenda à Constituição (PEC 24/2019).

O texto pretende excluir despesas de instituições federais de ensino da base de cálculo e dos limites individualizados para as despesas primárias, o que garante mais autonomia às universidades. “A partir da nova redação, as instituições de ensino poderão gerir seu orçamento de forma a atender melhor as necessidades dos estudantes e dos cidadãos”, afirma Luísa. Cerca de 200 deputados assinaram a PEC a convite da jovem.

A proposta visa estimular as instituições a buscarem outras fontes de receita, seja por meio do fornecimento de bens ou serviços, na exploração econômica do próprio patrimônio ou até de doações. Uma das principais vantagens será o uso de royalties sobre pesquisa desenvolvida dentro pelas universidades. Atualmente, o teto de gastos federais obriga que a arrecadação própria seja usada para o pagamento da dívida pública e, portanto, a instituição não pode usufruir do recurso arrecadado.

“Com isso, o teto de gastos tornou-se um empecilho para a ampliação de fontes de recursos das instituições federais com o uso da verba diretamente arrecadada, situação que desestimula a buscar receitas decorrentes de doações ou de convênios”, salienta a deputada. Antes de ir à votação no plenário, a PEC tem que passar pelas comissões permanentes da Câmara dos Deputados.

Investimento em queda

Estudo realizado pela Câmara dos Deputados mostra que um dos problemas das universidades é o gasto com pessoal, que desde 2005 teve um aumento de 103%. Em contrapartida, o investimento apresentou queda de 71% desde 2011. Ao mesmo tempo, o Brasil precisa dobrar a quantidade de alunos no ensino superior. Em 2016, o percentual de matriculados no ensino superior era de 17%, e a meta almejada pelo Plano Nacional de Educação para 2024 é de 33%. A situação atual desestimula as instituições na busca por parcerias e recursos, além de ter um impacto direto nos valores investidos em pesquisa e inovação. A “PEC vai solucionar esse problema e estimular ainda mais proatividade nas instituições”, finaliza a deputada.

Este slideshow necessita de JavaScript.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

(Da Senhora Luisa Canziani e outros)

Acrescenta inciso V ao § 6º do art. 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para excluir despesas de instituições federais de ensino, nos termos especificados, da base de cálculo e dos limites individualizados para as despesas primárias.

Art. 1º O § 6º do art. 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar acrescido do seguinte inciso V:

“Art. 107”

V – despesas financiadas por meio de receitas próprias, de convênios ou de doações obtidas pelas instituições federais de ensino.

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A Emenda Constitucional nº 95/2016 altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), para instituir Novo Regime Fiscal, que vigorará por vinte exercícios financeiros, de modo a fixar limite individualizado para a despesa primária total do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União.

Os recursos diretamente arrecadados no exercício ou em exercícios anteriores, de natureza financeira e não financeira, são aqueles cuja arrecadação tem origem no esforço próprio da universidade nas atividades de fornecimento de bens ou serviços facultativos e na exploração econômica do próprio patrimônio e remunerada por preço público ou tarifas, bem como o produto da aplicação financeira desses recursos. As fontes oriundas de arrecadação própria não possuem destinação específica e pertencem à unidade orçamentária arrecadadora, porém não são revertidos integralmente para os seus orçamentos ou, quando revertidos, retiram recursos livres do Tesouro a serem transferidos para outras áreas.

O Novo Regime Fiscal cria outra situação singular. Caso não previsto em seus orçamentos, o excesso de arrecadação de receitas próprias, auferido pelas universidades nos exercícios financeiros em curso, está indisponível para uso: passam a integrar o resultado primário do Governo Central ou, quando disponibilizados, retiram recursos livres para utilização em outras áreas. Isso decorre do art. 107, § 5º, do novo texto do ADCT que veda a abertura de crédito suplementar ou especial que amplie o montante total autorizado de despesa primária sujeita aos limites de gastos.

Todo acréscimo de receita ao longo do exercício financeiro em curso deverá ser revertido para a melhoria do resultado primário, mesmo que se ultrapasse a meta prevista na lei de diretrizes orçamentárias (LDO), ou destinado a suprir fontes frustradas em outras dotações, ainda que de outros ministérios.

Assim, o teto de gastos constitui-se empecilho para a ampliação de fontes de recursos das universidades com o uso de recursos diretamente arrecadados, situação que vem a desestimular as IFES a busca por receitas dessa natureza. Situação similar verifica-se quando as instituições de ensino obtêm receitas decorrentes de doações ou de convênios. Diante do entrave fiscal imposto pelo Novo Regime Fiscal, somente alteração por meio de nova Proposta de Emenda Constitucional, a fim de excluir as aplicações financiadas por recursos próprios de IFES dos limites estabelecidos.

Para acessar a PEC 24/2019, clique no link: https://bit.ly/2UVqtQF.

Veja também:

https://npdiario.com/politica/deputada-federal-anuncia-recursos-para-santo-antonio-da-platina/