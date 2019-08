Peça infantil quarta-feira em Santo Antônio da Platina

No Teatro Sesi às 20 horas

Com a intenção de fomentar a arte pelo interior do estado, o Sesi Cultura Paraná promove pequenas circulações de espetáculos teatrais, shows musicais, entre outras ações, por cidades que possuem espaços culturais do Sistema FIEP. Entre as atrações de agosto, está a montagem “Presente de Aniversário”.

A peça infantil em clima de contação de histórias se apresenta em Santo Antônio da Platina nesta quarta-feira, dia 14, às 20 horas.

O espetáculo teatral “Presente de Aniversário” é a nova peça do grupo carioca “Os Tapetes Contadores de Histórias”. Estreada em 2017, a montagem dá prosseguimento à pesquisa em novas dramaturgias para teatro infantil, iniciada pela companhia em 2014 com a obra Shtim Shlim (Melhor Espetáculo / Prêmio Zilka Salaberry). Em sua estreia em São Paulo, a produção recebeu a Menção Honrosa de destaque do ano, por Dib Carneiro da Cunha.

Com direção de Cleiton Echeveste, no espetáculo, três pitorescos viajantes, típicos clowns contemporâneos, buscam o lugar ideal e as crianças certas para proporcioná-las uma festa de aniversário. Para tal, eles se valem de provas e narrativas que levarão, enfim, à consumação de tão esperada comemoração, evidenciando seu sentido de celebração em comunhão coletiva.

Pensando no tema do aniversário, o grupo chegou a três pilares poéticos: o Tempo (contado através das estações do ano, das primaveras, com sentido de transformação e amadurecimento), o Bolo (objeto de comunhão a partir do ato de preparar a comida e repartir em presença e coletivamente) e o Presente (como símbolo do oferecimento de si para o outro). Tais pilares conduziram a equipe a três contos: os mitos gregos de Deméter e do Rei Midas e o conto americano “João Esperto leva o presente certo”.

As minicirculações do Sesi Cultura pelo Paraná possuem entrada franca. O espetáculo já passou por Curitiba, Guarapuava e Pato Branco e ainda segue para São José dos Pinhais no dia 17.Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria dos espaços, no dia da ação, a partir de 30 minutos antes do espetáculo e de acordo com a lotação dos teatros. O Sesi receberá a doação voluntária de 1kg de alimento não perecível no dia das apresentações.

SERVIÇO

• Santo Antônio da Platina:

Data: 14 de agosto, às 20 horas,

Local: Teatro Sesi Santo Antônio da Platina | Rua José Vieira de Gusmão, nº 850 – próximo a BR 153 no km 40

1 kg de alimento não perecível.

Classificação: Livre

Duração: 70 minutos