Pedágio em Cambará começa no próximo sábado

“A Econorte confirma que foi autorizada a reabrir a praça de pedágio de Cambará e prevê a volta da operação para o dia 1º de junho (próximo sábado). Nesta semana, a concessionária divulgará os valores da tarifa aos usuários.

O direito da Econorte efetuar a cobrança de pedágio em Cambará, enquanto permanecer fechada a praça de Jacarezinho, deriva do próprio contrato de concessão, conforme foi reconhecido pela 1ª Vara Federal de Curitiba.”

Esta foi a Nota que a Triunfo/Econorte enviou ao npdiario.

Com relação ao prazo de duas semanas que teria sido dado pela Justiça para a concessionária reiniciar as obras na BR-153 em Santo Antônio da Platina , a assessoria se prontificou a apurar e até este domingo e ainda não confirmou nem negou.

Além de autorizar a cobrança na praça, a Justiça Federal determinou que a concessionária retome as obras do cruzamento em desnível em Santo Antônio da Platina e continue prestando serviços de limpeza, conservação e prestação de socorro mecânico e médico no trecho da BR-153, entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina, e na PR-090, do entroncamento da BR-369, em Jataizinho, até o trevo de Assaí.

Ainda segundo a Justiça Federal, a empresa deve manter o serviço porque explorou ilegalmente o trecho por 16 anos.