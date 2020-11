Pedágio será principal pauta na Alep em 2021, afirma Romanelli

Romanelli tem sido uma das vozes mais ativas nas críticas a esse modelo híbrido sugerido pela União

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) afirmou nesta terça-feira, 17, que o fim dos contratos e o novo modelo de pedágio será uma das principais pautas em debate na Assembleia Legislativa em 2021.

Em entrevista a Gilson Aguiar na CBN Maringá, Romanelli reforçou a preocupação com o modelo que será utilizado na licitação das novas concessões. “Na minha opinião, é a pauta mais importante dessa legislatura. Um tema estadual, que impacta em toda a economia do Paraná e com reflexos para as próximas décadas”, disse. A cobrança de pedágio em 2,5 mil quilômetros no Anel de Integração iniciou em 98 e termina ao final de 2021.

O governo federal estuda licitar 3,8 mil quilômetros de estradas federais e estaduais em oito lotes.

Modelo – O debate central, alerta Romanelli, está na modelagem da licitação.

Os deputados estaduais e federais, além de representantes do setor produtivo, defendem que a escolha dos vencedores seja pelo critério de maior desconto na tarifa, enquanto que a proposta sinalizada pelo governo federal é uma concorrência híbrida, onde ganha a empresa oferece um desconto pré-fixado e um valor em dinheiro.

Romanelli tem sido uma das vozes mais ativas nas críticas a esse modelo híbrido sugerido pela União. “Não faz sentido trazer para o Paraná um modelo diferente. Eles (União) falam em modelo híbrido do pedágio, criar uma taxa de outorga, ou seja, consideram que nós paranaenses somos cidadãos de segunda categoria, ao invés de um sistema nacional que está sendo utilizado hoje, que é o do menor preço e tarifa”, alertou.