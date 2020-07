Pedro Claro está fora da eleição deste ano em Santo Antônio da Platina

Cardiopatias impedem que participe da campanha e muito menos da eventual gestão do município

Pedro Claro de Oliveira Neto (fotos) não será candidato a prefeito e nem a vice em Santo Antônio da Platina. Quem admira, respeita e gosta do odontólogo, comerciante e ex-chefe do executivo por duas vezes, não deseja que corra riscos, pois está se submetendo a novo procedimento médico em Curitiba e simplesmente não tem condições físicas de suportar uma pré-campanha, o estresse das convenções e muito menos a exaustiva campanha eleitoral. O pleito está marcado para o dia 15 de novembro e existem, hoje, pelo menos outros quatro possíveis concorrentes.

Quatro anos atrás, tinha praticamente certa a vitória nas urnas e decidiu, por sensatez, desistir e não participar. Estava animado para 2020, entretanto, com 79 anos, não poderia assumir em 2021 a chefia do executivo se eventualmente ganhasse, principalmente com a carga de compromissos pesada que o cargo exige.

Em fevereiro deste ano, permaneceu três dias sob cuidados médicos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto de Cardiologia de Ourinhos (SP), por causa de uma arritmia cardíaca gravíssima.

Nos últimos meses, interlocutores próximos e, em especial, três familiares, vinham insistindo para que o npdiario revelasse a situação real e a pressão que o dr.Pedro vem enfrentando, de forma corajosa, inclusive “por parte de políticos interesseiros, esses que estão aí, um deputado e um vereador principalmente, querem que saia candidato de qualquer jeito, ficam beijando a mão dele agora e depois a gente sabe que vão morder… Têm que respeitar, o Pedro simplesmente não pode neste momento e nos próximos anos suportar a vida pública”, disse um, ao lado de uma amiga, ainda mais irritada,” deixem ele em paz, pelo amor de Deus!”.

Não há desonra em se afastar. Pelo contrário, pode se preparar e no futuro continuar sendo útil para a comunidade como sempre procurou ser.

O PSD então ficaria sem candidato, embora tenha como filiados lideranças de valor, como o ex-vereador e professor Aguinaldo do Carmo.

Valdir do Foto (DEM), cotado para a vice ou para a cabeça da chapa, tem mantido uma postura elogiável e discreta e não se posicionou ainda sobre o assunto, embora aos íntimos admita que a pré-candidatura de Pedro Claro já está desidratada, repita-se, por problemas de saúde e não por outro motivo.

Pedro sempre foi sedentário. E, de acordo com fontes médicas, o tabagismo por décadas (ainda adolescente ele já fumava) lhe rendeu um problema obstrutivo das coronárias. A irmã mais próxima, e os irmãos Chico, Glauco e Odilon sempre mantiveram apoio aos seus pleitos políticos.

Questões pessoais, como o hotel (foto acima) que o filho, Pedrinho Claro, administra, apresentam dificuldades sérias por conta da pandemia com uma taxa de ocupação muito baixa.

Agora, resta orar e torcer para que se recupere.