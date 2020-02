Pedro Claro Neto anuncia que será candidato de novo

“O povo está comigo”, avalia doutor Pedro

Interlocutores próximos do ex-vereador Valdir do Foto confirmaram na noite desta quarta-feira, dia 12, que ele aceitou a missão e será pré-candidato a vice do dr.Pedro Claro de Oliveira Neto.

Alguns, enfezados e contrariados, e outros otimistas, como o ex-secretário de Gestão, Zé Antônio, e o sogro do filho Pedrinho Claro, Orlandinho Pimentel, provável coordenador, apresentaram reações opostas.

Ao contrário das prescrições médicas, o dentista aposentado que completa 80 anos este ano parece encarar a pré-campanha como um “enorme desafio que enfrentarei com a coragem que sempre demonstrei ao meu querido povo de Santo Antônio da Platina”, conforme disse de novo dias atrás em recorrente reunião buscando uma união partidária que parecia improvável e que agora se evidencia promissora.

Assim, “alegre e humilde, características que lhe são peculiares”, doutor Pedro fará o sacrifício de tentar mais uma vez governar o município a quem sempre serviu “com civismo,espírito público e desprendimento”, segundo as mesmas eufóricas fontes.