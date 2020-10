Pega fogo aterro sanitário em Ibaiti (vídeos)

Investigações continuam para descobrir a causa do sinistro

No final da tarde desta quarta-feira, dia 28, por volta das 17h20m, o aterro sanitário do consórcio de municípios da região foi atingido por um incêndio (vídeos). O corpo de bombeiros da Defesa Civil de Ibaiti foi acionado para combatê-lo.

O aterro fica próximo ao trevo da cidade de Jaboti e atende os municípios de:

Japira;

Pinhalão;

Ibaiti;

Siqueira Campos;

Jaboti;

Tomazina.

De acordo com os agentes Brito e Bueno, o fogo foi percebido por um funcionário que trabalha no local. “O incêndio começou de repente”, afirmou. As chamas foram rapidamente controladas a partir de captação com uma retroescavadeira e ninguém se feriu.