Pelo menos 17 cidades do Norte Pioneiro abrirão comércio até 21 horas no sábado

Polêmica opõe dois sindicatos

Abatiá, Conselheiro Mairinck, Guapirama, Ibaiti, Jaboti, Japira, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Pinhalão, Quatiguá, Ribeirão do Pinhal, Salto Itararé, Santana do Itararé, São Jose da Boa Vista, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz abrirão o comércio no próximo dia 23, sábado, das 9 às 21 horas.Esses 17 municípios integram o Sindicato do Comércio Varejista de Santo Antônio da Platina e região, “então porque os comerciantes platinenses não podem abrir também já que é uma cidade polo, a maior do Norte Pioneiro?” , ,perguntou nesta segunda-feira, dia 18, o presidente da entidade, Alex Figueira durante visita de cortesia ao npdiario.



Ele disse ter assinado um Termo de Acordo com o presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio, Milton Coelho, em que ambos concordariam com o horário desde que com o pagamento de horas-extras e mais 22 reais de vale refeição.

Só que Coelho pretende fazer um acordo individual com cada lojista e não coletivo.

Alex acrescentou que o tratado foi efetuado com a mediação do juiz da Vara do Trabalho James Josef Szpatowsk por vídeo-conferência.

Nessa época de final de ano o dinheiro circula mais e é natural que os comerciantes tendem a aproveitar para vender mais, argumenta o presidente patronal, “de qualquer maneira, o acordo prevê que, se o comerciante quiser ficar fechado, pode permanecer assim, só vai abrir quem quiser”, assinalou.

A reportagem conversou com o dirigente dos empregados à noite e foi ajustado que ele comentará sua posição nesta terça-feira, dia 19.