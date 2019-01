Peninha Junior é pré-candidato a vereador platinense

Jovem é evangélico e presta serviços voluntários

Filho do ex-Vereador João Cezário (Peninha) é Pré Candidato a uma das nove vagas no legislativo em 2020. João Henrique Lopes Cezário (foto) conhecido como Peninha Júnior lança e filiado ao PSL do atual presidente, Jair Messias Bolsonaro.

O jovem reside em Santo Antônio da Platina, na Vila Ribeiro.

É evangélico e trabalha na Casa de Abrigo de Adolescentes na Vila Rica. Conhecido no meio, já organizou dois eventos na Casa da Cultura, em prol a um Jovem da Cidade que precisava de fundos para tratamento de saúde, pretendendo continuar trabalhando nas áreas sociais, culturais, saúde e educação.

O rapaz afirma: “A Bíblia diz que ajudar o próximo é uma parte muito importante da vida do crente. Ajudar o próximo é expressar o amor de Deus. Existem muitas formas de ajudar o próximo.Jesus disse que o segundo maior mandamento, depois de amar a Deus, é amar ao próximo como a si mesmo (Mateus 22:37-39). O amor verdadeiro se expressa em ações. Quem não ajuda seu próximo nas necessidades não o ama de verdade (1 João 3:16-17)”.