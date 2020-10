Pesquisa aponta reeleição de Hiroshi Kubo e Doutora Ana em Carlópolis

Se o pleito fosse hoje prefeito ganharia por diferença de 70,6% sobre opositor

O Instituto Arbeit Intelligence/Soluções em Pesquisas da cidade de Londrina, vem se consolidando no mercado há anos por causa de sua credibilidade. A empresa realizou nos dias 02 e 03 de outubro uma pesquisa eleitoral em Carlópolis, nas áreas urbana e rural, que confirma com tranquilidade a reeleição do atual prefeito Hiroshi Kubo (PSD) e sua Vice, a médica Ana Lúcia Moreno da Silva(PSD).

No cenário da abordagem estimulada, quando apresentada uma lista de nomes para o eleitor, foi feita a seguinte pergunta: “Se a eleição para prefeito de Carlópolis fosse hoje, com esses candidatos a prefeito e vice prefeito, em qual você votaria?”, apontando que 82,53% dos entrevistados votariam em Hiroshi e Dra. Ana, e 17,47% para Marcos Antonio David, conhecido como Pezão e seu vice, Prof. Humberto (votos válidos).

Seguindo o mapa do município por regiões da cidade e da zona rural, na abordagem com entrevista estimulada, 69,74% dos entrevistados responderam que votariam em Hiroshi e Dra. Ana, 14,76% responderam que votariam em Pezão e Prof. Humberto, 4,06% votariam nulo e 2,58% ainda não sabem em quem votar.

A pesquisa foi realizada pela empresa Arbeit Intelligence e encomendada pelo Diretório Estadual do Democratas. Foram entrevistados 271 eleitores maiores de 18 anos. Para todos os cenários, a margem de erro é de 6 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

Hiroshi é o atual prefeito do município e Marcos Antonio David (Pezão) foi chefe do executivo na gestão 2012/2016.

A pesquisa foi devidamente registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob protocolo PR-03051/2020 e pode ser acessada através da internet por qualquer cidadão.