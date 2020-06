Pesquisa avalia as ferramentas do Aula Paraná

As estratégias são a transmissão de videoaulas na TV aberta

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte lançou a Pesquisa de Avaliação do Aula Paraná, programa de aulas não presenciais adotado na rede estadual de ensino durante a pandemia. A pesquisa poderá ser respondida por alunos, professores, diretores, pedagogos e pais ou responsáveis.

De acordo com o secretário estadual da Educação Renato Feder, será mais um canal de diálogo com todos os envolvidos.

Temos ouvido a rede desde o início e a partir das demandas vindas de alunos, pais e professores fizemos mudanças significativas no Aula Paraná, desde o dia 6 de abril. Essa pesquisa segue este princípio de diálogo”

O secretário acrescentou ainda que o levantamento vai contribuir significativamente com a evolução das ferramentas utilizadas. “Com estes dados da avaliação poderemos identificar em quais pontos ainda precisamos evoluir para seguir atendendo os alunos e professores com alta qualidade”.

O programa utiliza cinco ferramentas que garantem a cobertura de 99,7% do Estado e o atendimento a mais de 1 milhão de alunos da rede estadual de ensino.

As estratégias são a transmissão de videoaulas na TV aberta, o uso dos aplicativos Aula Paraná e Google Classroom, conteúdo disponibilização também no Youtube e a entrega de material impresso.

A Pesquisa de Avaliação estará disponível nos QR Codes em todas as videoaulas na TV e no Youtube, a partir desta quarta-feira, dia 27, nas salas de aulas virtuais e também nos demais canais digitais da secretaria e do Aula Paraná.