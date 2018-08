Pesquisa : Cida cresce 442 % e salta de 5 % para 20 %

PT aparece com 3,9% em quarto lugar

Em menos de um ano, a governadora Cida Borghetti (PP) cresceu mais de 439% na intenção de voto, conforme os dois levantamentos do IRG Pesquisas. Em setembro de 2017, o IRG apontou Cida com 4,55% e na pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 15, a governadora já tem 20,2%. Entre os dois levantamentos, o deputado Ratinho Junior (PSD) oscilou de 31,33% para 45%.

Em terceiro na pesquisa IRG está o deputado João Arruda (MDB), com 7,1%. Em quarto aparece o ex-deputado Dr Rosinha (PT), com 3,9%. O professor Piva (Psol) foi citado por 2,2% dos entrevistados, seguido do candidato da Rede, o ex-vereador de Curitiba, Jorge Bernardi, com 1,8%, e pelo jornalista Ogier Buchi, candidato do PSL – partido do presidenciável Jair Bolsonaro – com 1,5%.

A lista inclui ainda Priscila Ebara (PCO), com 0,3%; o candidato do PSTU, Ivan Bernardo, com 0,2%; e Geonísio Marinho (PRTB), com 0,1%. A pesquisa aponta ainda que 11,4% dos eleitores não pretende votar em nenhum dos candidatos listados. Outros 6,3% não souberam responder.

O IRG ouviu 1.250 eleitores em 75 cidades paranaense, entre os dias 9 e 14 de agosto. A margem de erro é de 2,8% e o grau de confiança, de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número PR-09806/2018.