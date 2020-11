Pesquisa em Ibaiti mostra Dr. Antonely disparado com 64,3%

Nível de confiança da sondagem é de 95% e a margem de erro 5,6%

DR. ANTONELY 64,36 %

MARLEI FERREIRA 12,87

ZÉ MILTON 8,58

NENHUM 2,31 %

NÃO SABE/NR 11,88

Total Base sujeitos: 100,00%

Esse trabalho foi realizado pelo Instituto Ágili Pesquisas e Marketing.

• Apresenta a seguir pesquisa eleitoral realizada no município de IBAITI PR.

• A técnica utilizada foi de entrevistas presenciais para obter as informações gerais do município.

• A pesquisa foi realizada no dia 6 de novembro de 2020 .

• Foram entrevistadas 300 pessoas, todas maiores de 16 anos, moradores das zonas urbana e rural de IBAITI

PR. As entrevistas foram distribuídas tendo por base os dados disponíveis no IBGE e TSE. A técnica usada foi

por amostragem quantitativa.

• De acordo com a Resolução-TSE n.º 23.600/2019, essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior

Eleitoral sob o n.º PR 07853/2020.

• Este estudo fornecerá um levantamento de opiniões e análises políticas.

• Trabalhado com alto nível de segurança, que permite obter um levantamento completo dos temas

abordados.

• Através desta pesquisa, é possível oferecer uma consultoria segura, podendo atribuir organização, visão e

estratégia, contribuindo de forma direta e relevante nas tomadas de decisões dos clientes.

• É seguido código de ética que garante o total anonimato dos respondentes desta pesquisa e garantia que

nenhuma resposta será repassada de forma individual.

• Desenvolvidos trabalhos de qualidade, pautados por eficiência e honestidade.