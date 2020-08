Pesquisadores lançarão livro na UENP nesta quarta-feira

Na noite desta quarta-feira, dia 26, às 19h30m, um novo livro será lançado na Universidade Estadual do Norte do Paraná(UENP).

De acordo com as informações, Lucimara Cristina de Paula (foto), da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), abrirá o evento online discursando sobre “Denúncia e anúncio, luta, utopia e sonho: caminhos que nos movem esperançosamente em tempos incertos”.

Os participantes acadêmicos ganharão três horas após o lançamento.

Para se inscrever, basta responder ao formulário, disponível no seguinte link: https://forms.gle/3D9N6TQn1KLYanyp8

O livro “Educação: Tensões e Desafios Contemporâneos”, organizado pelos Professores Maurício Gonçalves Saliba (UENP), Marcio Luiz Carreri (UENP); Flávia Wegrzyn Magrinelli Martinez (UENP) e Fábio Antonio Gabriel (SEED PR), já está disponibilizado de forma gratuita ao leitores. Para ler, baixar em PDF.

Não há segurança para quem necessita vender sua força de trabalho e arriscar-se dia a dia no contato direto com outras pessoas, para quem vive em situações precárias ou desumanas de existência ou quem se encontra na linha de frente do combate à doença”