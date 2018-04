PHS Paraná comemora retorno de Jura

Chefe de Gabinete de Ibaiti é tesouro do partido no estado

O pré-candidato a deputado federal pelo PH, Jura esteve na Sede Nacional do Partido, em Brasília acompanhado do presidente estadual da sigla no Paraná, Rodrigo Pina e do Tesoureiro Estadual e Secretário de Governo do Município de Ibaiti , o jovem Deyvitt Leal. Em visita à Capital Federal, Jura, Pina e Deyvitt discutiram junto à Direção Nacional, as estratégias e metas estaduais para as próximas eleições.

Na ocasião, os dirigentes paranaenses receberam às bênçãos do presidente nacional e dep. federal, Marcelo Aro (MG) e do secretário-geral nacional Luiz França, para darem continuidade ao fortalecimento do PHS/PR, após o deputado federal Diego Garcia ter deixado o comando da sigla no estado, para tentar sua reeleição pelo Podemos.

O líder Marcelo Aro fez questão de elogiar o desempenho de Jura e acredita no crescimento do partido ao seu comando e de Pina. “Jura sempre foi vitorioso e não tenho dúvidas que o PHS sairá bem mais forte no próximo pleito, sob o comando dele e de sua equipe”, disse Aro.

Para o secretário-geral Luiz França, os dirigentes terão um papel fundamental para o crescimento da agremiação no país. “PHS/PR terá a grande missão de fazer 1,5% dos votos válidos para deputado federal, e não tenho dúvidas que conseguirá, pois Jura além de ser um grande líder, é também um forte candidato”, declara França.

Em 2010, Jura teve uma expressiva votação para deputado federal pelo PHS, e após uma breve passagem pelo PSD, retornou.

Convidado por Marcelo Aro para assumir o comando do PHS no estado, Jura optou em manter Rodrigo Pina na presidência. Pina, ao lado dos Humanistas históricos: Valter Viana, Lita Evangelista, João Alexandre, Olavo, Ronaldo, Fernando Ibanez e outros, estão se dedicando para formação de uma chapa competitiva que pretende eleger vários deputados estaduais e no mínimo dois federais pelo Paraná.