Picape sem motorista sobe calçada a assusta clientes de bar

Em Andirá; veja vídeo

Um grupo de amigos levou o maior susto na noite de quarta-feira, dia 27, quando faziam um happy hour no bar do Bandeira, na avenida Major Barbosa, em Andirá. O caso repercutiu nas redes sociais. Segundo o proprietário do estabelecimento, alguns clientes estavam à mesa, na calçada em frente ao bar, quando uma saveiro com placas de Andirá invadiu a calçada. Foi o tempo dos amigos se levantarem para não serem atropelados.

Por sorte, ninguém se feriu. O dono do veículo também estava com o grupo e disse que se esqueceu de acionar o freio de mão e engatar o veículo. O caso só não foi mais grave porque a rua onde fica o bar é plana, com pouca inclinação. Os prejuízos foram apenas materiais. Nas redes sociais, internautas brincaram com a situação criando memes mostrando que Andirá “foi vítima de atentado”.