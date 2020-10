Segunda etapa da temporada foi realizada na cidade de Morungaba (SP)

Rigor Rico deu show de pilotagem no The Night Track, válido como segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Hard Enduro. A disputa noturna aconteceu no fim de semana, dias 17 e 18 de outubro, na cidade de Morungaba, localizada a pouco menos de 100 quilômetros da capital paulista.

O piloto Pro Tork começou sendo o mais rápido no prólogo diurno, em um misto de Cross Country com uma pista de Motocross. E na prova não foi diferente, largou em terceiro para logo assumir a liderança, vencendo a categoria Gold com quase trinta minutos de vantagem.

Um grande resultado como explica o mineiro. “Fiquei muito contente com a minha tocada. Já no prólogo consegui ir bem, mesmo caindo e machucando um pouco a mão. Largamos para o desafio principal às 18h, ele contou com três voltas de 12 km, mais ou menos uma hora cada”.

Nesta segunda-feira, dia 19, Rigor embarcou para a disputa do Romaniacs, a principal prova do mundo na modalidade. Ela acontece de 27 a 31 de outubro, na região de Sibiu, na Romênia, com uma média de percurso de 150 km por dia, cerca de 8h. O piloto é o único brasileiro na categoria principal e espera fazer bonito.

Os pilotos Pro Tork têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay