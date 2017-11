Piloto do NP ganha em quatro categorias do Velocross

Obteve o primeiro lugar em todas

Neste final de semana aconteceu a semifinal do campeonato Noroeste de velocross na cidade de Fênix.O norte-pioneirense Fabinho Brito participou de quatro categorias e obteve o primeiro lugar em todas.

São elas: X35 importado, VX35 nacional, vVX 230 e vx Força Livre nacional.

A final do campeonato acontece na semana que vem na cidade de Quinta do Sol e Fabinho também está liderando as quatro categorias,sendo inclusice campeão 2017 antecipado em três delas.

O profissional, que reside em Santo Antônio da Platina, é patrocinado pela Pro Tor/ Npdiario/ Construcasa Bordignon e Schimidt Motos.