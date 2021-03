No trecho da rodovia PR-092 em Wenceslau Braz

Na noite desta sexta-feira, dia 12, um piloto perdeu o controle da sua motocicleta e acidentou-se no KM 277 da PR-092. Ele trafegava de Siqueira Campos a Wenceslau Braz. De acordo com as informações, o fato foi registrado às 22h10m.

O homem de 40 anos foi encaminhado até a Santa Casa local com ferimentos leves.

O veículo não foi encontrado, quando as autoridades chegaram para atender a ocorrência, os familiares já haviam retirado do local. A Unidade Operacional da PRE atendeu a ocorrência.