Piloto Pro Tork busca mais uma vaga nos Estados Unidos

Garantido na 450B Limited, piloto que defende a Pro Tork KTM Racing acelera na classificatória da 250B Limited do Campeonato Nacional Amador de Motocross

Gabriel Andrigo se mostra animado para mais uma classificatória da 39ª edição do Campeonato Nacional Amador de Motocross, também conhecido como Loretta Lynn, programado para agosto, nos Estados Unidos. Com vaga garantida na 450B Limited, o foco agora é estar entre os finalistas da 250B Limited. A disputa será neste fim de semana, na pista de Tomahawk MX, em Hedgesville, localizada na Virgínia Ocidental.

“Desde a primeira seletiva na região Nordeste eu me sinto muito bem preparado. Após o excelente resultado na 450, um quinto lugar, pude focar na preparação para a 250 e acredito que tenho boas chances. Dá última vez foi por pouco, sofri uma queda na última bateria que me tirou da jogada, acabando em nono entre cerca de 70 competidores”, explica o piloto da Pro Tork KTM Racing.

Para o chefe de equipe, Antonio Jorge Balbi Júnior, Andrigo tem tudo para se classificar.

A Pro Tork KTM Racing aposta muito no jovem, que é considerado uma das maiores revelações do motociclismo brasileiro nos últimos tempos. Aguardamos grandes resultados nos EUA e, logo mais, nas categorias MX2JR e MX2 no Brasileiro de Motocross”



O gaúcho natural de Marau, com apenas 15 anos, tem em seu currículo dezenas de títulos, entre eles: Campeão Gaúcho de Motocross – 50cc e 65cc, Campeão Catarinense de Motocross – Júnior e Intermediária MX2, Campeão Brasileiro de Motocross – 50cc e Júnior e Campeão do Arena Cross – 50cc. Neste ano já foi o terceiro colocado na 250B e na Schoolboy 2 do Supercross Futures Ama, nos EUA.