Piloto Pro Tork disputa Campeonato Chileno de Motocross

Na cidade de Teno, província de Curicó

O Campeonato Chileno de Motocross terá a segunda etapa da temporada 2018 realizada neste fim de semana, dias 21 e 22 de abril, na cidade de Teno, província de Curicó. A Pro Tork marcará presença na pista com o piloto argentino Jose Felipe (fotos), disputando a categoria principal – MX1.



Jose aproveita a brecha no calendário da modalidade em seu país para participar de outros eventos, treinar e divulgar a marca que o patrocina desde 2010. Ele é um dos principais nomes do motociclismo na América Latina, já tem um título chileno, um argentino e um paraguaio.

Sua expectativa para a prova é se divertir. “É sempre legal correr em uma pista diferente, se desafiar sem pressão por resultado. É uma oportunidade para testar acertos na motocicleta e se preparar para as competições nas quais almejo título neste ano: Argentino e Paraguaio”, explica.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Motul e da NOS Energy Drink