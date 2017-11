Piloto Pro Tork disputa dois títulos na final do Motocross de SC

Neste final de semana

Milton “Chumbinho” Becker tem tudo para fazer a festa da Pro Tork Racing Team na sexta e última etapa do Campeonato Catarinense de Motocross, que acontece neste fim de semana, dias 2 e 3 de dezembro, em Rancho Queimado. O piloto lidera as categorias MX3 e MX4 com boa vantagem.

Na MX3, tem 21 pontos a mais que o principal adversário, precisando apenas de um 16º lugar para ser campeão da temporada 2017. Já na classe MX4, a diferença é um pouco menor, 12 pontos, e para conquistar o título será preciso cruzar o arco de chegada na sétima posição.

Essa é a primeira vez que o Motódromo Pedro Coelho recebe a competição. Chumbo convida o público a prestigiar e torcer por ele na grande final.

“Me sinto confiante, mas é preciso manter-me tranquilo para que tudo dê certo. Espero contar com o apoio da torcida e comemorar mais estas conquistas em minha carreira”, afirma.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink.