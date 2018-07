Piloto Pro Tork é vice-campeão Brasileiro

De Enduro de Regularidade

Foi por pouco, mas Emerson “Bombadinho” Loth (fotos) não conseguiu manter o título da categoria Master do Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade para a Pro Tork. O piloto encerrou a temporada como vice, após a grande final, realizada neste fim de semana, dias 21 e 22 de julho, na região de Viana (ES).

O evento explorou trilhas e estradas rurais das cidades de Cariacica, Domingos Martins, Marechal Floriano e Santa Leopoldina. Tanto no sábado, quanto no domingo, Bomba encerrou em segundo lugar. Hoje, ele parou sua prova para pedir socorro para um adversário que havia se acidentado, o que o acabou prejudicando.

“Tive dificuldades para me concentrar depois do ocorrido. A etapa que não consegui correr durante a greve dos caminhoneiros também foi crucial para o resultado. Mas de qualquer forma, tive um bom desempenho e estou feliz por dividí-lo com todos que torcem por mim, família, amigos e patrocinadores”, afirma o tricampeão nacional.

Agora, ele foca nas competições que ainda estão abertas. O piloto lidera o Paranaense e também o Sul-Brasileiro da modalidade. E além deles, reforça o treinamento para o Ibitipoca Off Road e o Enduro da Independência, desafios bastante importantes do calendário brasileiro.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Motul e da NOS Energy Drink.