Pilotos Pro Tork lideram Brasileiro e Catarinense de Enduro FIM

Os campeonatos Brasileiro e Catarinense de Enduro FIM tiveram a abertura da temporada 2020 realizada neste fim de semana, dias sete e oito de março, em Itapema (SC). E o destaque ficou por conta da Pro Tork Racing Team, com os pilotos Romulo Bottrel e Lolo Anton subindo ao lugar mais alto do pódio em suas categorias.

Romulo encerrou a primeira etapa do nacional com o primeiro lugar na E3 e o terceiro na Geral. “Consegui vencer a minha classe em ambos os dias, já no sábado fui o segundo na geral, enquanto que no domingo acabei em terceiro. Tive um problema mecânico que atrapalhou um pouco, mas fiquei satisfeito”, disse.

Já Lolo finalizou o estadual em primeiro, tanto na E1 quanto na Geral. “O evento foi bem desafiador, com muitos competidores. Prova cansativa, com bastante pedra e chão seco. Busquei dar o meu melhor, cheguei a cair hoje na primeira volta, felizmente nada sério. Contente em começar o ano com vitória”, afirma.

De volta as suas cidades, os pilotos retomam o treinamento, focados nos próximos desafios. O Brasileiro terá seu segundo encontro nos dias 4 e 5 de abril, em Nova Bréscia (RS). Já o Catarinense reunirá os atletas em 25 e 26 do mesmo mês, no município de Novo Horizonte.