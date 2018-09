Pinhal: Polícia Civil prende mais um envolvido em crimes

Jovem servia de isca para vítimas serem roubadas

A Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal prendeu no final da tarde desta terça-feira, dia quatro, mais um suspeito de envolvimento em assaltos na cidade.

Jackson Henrique Barbosa Trívio (foto) , 20 anos, foi detido no bairro Santo Expedido e não ofereceu resistência. Sua mãe acompanhou a ação policial.



De acordo com a Polícia Civil, Jackson, que até então não registrava antecedentes criminais , atraía vítimas para que os comparsas as roubassem. Segundo o delegado Tristão António Borborema de Carvalho, responsável pelo inquérito que investiga o caso, é comum o uso de pessoas sem passagens policiais para execução dos crimes. “É uma tática infelizmente usual: bandidos se valem de menores de idade de pessoas sem antecedentes para facilitar o cometimento de delitos. De acordo com a Polícia Civil, Jackson, que até então, atraía vítimas para que os comparsas as roubassem. Segundo o delegado Tristão António Borborema de Carvalho, responsável pelo inquérito que investiga o caso, é comum o uso de pessoas sem passagens policiais para execução dos crimes. “É uma tática infelizmente usual: bandidos se valem de menores de idade de pessoas sem antecedentes para facilitar o cometimento de delitos.

A prisão de Jackson serve de lição para desestimular este tipo de comportamento”, analisa.

Jackson irá responder por roubo agravado. Os outros comparsas já foram identificados. O crime foi cometido com emprego de violência no dia 17 de agosto na Vila Hermínia. A vítima passa bem. Dela foram levados dinheiro e um telefone celular. Ao serem ouvidos, os autores confessaram o delito.

Os investigadores Ademar Gonçalves, Jamil Barros e Carlos Venâncio participaram da ação.