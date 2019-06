Pinhalão é destaque no atletismo em Siqueira Campos (vídeos)

Mais de 100 medalhas foram conquistadas

Mais de 100 medalhas já foram conquistadas pelos atletas do Norte Pioneiro que disputam os Jogos Escolares do Paraná, em Siqueira Campos. Os atletas são de nove municípios da região do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Ibaiti e representam mais de 30 entidades estudantis. O sábado e a manhã de domingo foram dias de conhecer os campeões do atletismo, nas categorias Atletas Com Deficiência (ACD), 12 a 14 anos e 15 a 17 anos.

O grande destaque da modalidade foi o município de Pinhalão, que conquistou oito das 22 medalhas de ouro conquistadas pelos atletas nas diversas provas disputadas na fase regional. Ao todo, os atletas de Pinhalão conquistaram 20 medalhas: além das oito de ouro, conquistaram outras seis de prata e a mesma quantidade de bronze.

Ibaiti foi o segundo município a conquistar o maior número de medalhas. Das 11 conquistas no pódio, quatro foram de ouro, outras quatro de prata e três de bronze. O terceiro melhor desempenho é dos atletas de Conselheiro Mairinck, que faturou quatro medalhas de ouro. Guapirama e Figueira conquistaram a mesma quantidade de ouro: três. Mas Guapirama ainda obteve quatro medalhas de prata e uma de bronze, enquanto Figueira terminou o atletismo com três medalhas de prata e três de bronze.

Superação — No sábado à tarde foram disputadas as provas do atletismo para os Alunos Com Deficiência (ACD). Os atletas disputaram provas de corrida, salto e lançamento de peso. Muitos atletas, embora algumas provas já tinham sido finalizadas, persistiram na competição, completando as provas e demonstrando superação e disciplina, sempre orientado pelos professores e instrutores (Texto,vídeos e fotos: Valdir Amaral).